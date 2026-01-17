Il caso di Sienna Rose mette in discussione la percezione della musica digitale, con tre brani nella Viral Top 50 di Spotify e oltre cinque milioni di ascolti per ‘Into The Blue’. La sua rapida ascesa suggerisce una crescente attenzione, ma solleva anche domande sulla reale esistenza dell’artista e sulla natura delle piattaforme di streaming. Un fenomeno che invita a riflettere sulle dinamiche del mercato musicale contemporaneo.

(Adnkronos) – Tre brani nella Viral Top 50 di Spotify, oltre cinque milioni di ascolti per la ballad ‘Into The Blue’ e una crescita che la stava trasformando in una delle possibili rivelazioni dell’anno. Ma secondo diversi indizi, Sienna Rose, la presunta nuova stella del soul-jazz, potrebbe non essere reale. La piattaforma Deezer, che ha sviluppato strumenti per individuare musica generata artificialmente, ha confermato alla BBC che “molti dei suoi album e brani risultano segnalati come prodotti da un computer”. Un sospetto alimentato da una serie di anomalie: Rose non ha social attivi, non ha mai suonato dal vivo, non esistono suoi video ufficiali e, soprattutto, tra il 28 settembre e il 5 dicembre ha caricato almeno 45 brani sulle piattaforme di streaming, un ritmo di pubblicazione difficilmente compatibile con un’artista umana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il caso Sienna Rose, milioni di stream per una cantante che potrebbe non esistere

Leggi anche: Il palazzo che non doveva esistere: perché via Fauché 9 potrebbe essere un caso 'pilota'

Leggi anche: Carosello in Love, Ludovica Martino e Giacomo Giorgio: "Un programma cult che oggi non potrebbe esistere"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi è Sienna Rose, l’artista (quasi sicuramente) IA che sta sbancando Spotify; Questo artista AI ha tre canzoni nella top 50 virale di Spotify e ha già ingannato Selena Gomez.

Il caso Sienna Rose, milioni di stream per una cantante che potrebbe non esistere - Sienna Rose, artista virale su Spotify, potrebbe essere tutta creata dall’intelligenza artificiale. adnkronos.com