Il caso Sienna Rose milioni di stream per una cantante che potrebbe non esistere
Il caso di Sienna Rose mette in discussione la percezione della musica digitale, con tre brani nella Viral Top 50 di Spotify e oltre cinque milioni di ascolti per ‘Into The Blue’. La sua rapida ascesa suggerisce una crescente attenzione, ma solleva anche domande sulla reale esistenza dell’artista e sulla natura delle piattaforme di streaming. Un fenomeno che invita a riflettere sulle dinamiche del mercato musicale contemporaneo.
(Adnkronos) – Tre brani nella Viral Top 50 di Spotify, oltre cinque milioni di ascolti per la ballad ‘Into The Blue’ e una crescita che la stava trasformando in una delle possibili rivelazioni dell’anno. Ma secondo diversi indizi, Sienna Rose, la presunta nuova stella del soul-jazz, potrebbe non essere reale. La piattaforma Deezer, che ha sviluppato strumenti per individuare musica generata artificialmente, ha confermato alla BBC che “molti dei suoi album e brani risultano segnalati come prodotti da un computer”. Un sospetto alimentato da una serie di anomalie: Rose non ha social attivi, non ha mai suonato dal vivo, non esistono suoi video ufficiali e, soprattutto, tra il 28 settembre e il 5 dicembre ha caricato almeno 45 brani sulle piattaforme di streaming, un ritmo di pubblicazione difficilmente compatibile con un’artista umana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
