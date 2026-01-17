Il Carnevale è iniziato davvero Polemica lampo sul manifesto

Il Carnevale di Fano è ufficialmente iniziato, ma recenti polemiche hanno attirato l’attenzione. In particolare, si discute sulla grafica del manifesto ufficiale, che riproduce il simbolo di Fratelli d’Italia. La diffusione di questa immagine, condivisa anche dai canali social dell’onorevole Antonio Baldelli, ha suscitato reazioni e riflessioni sulla scelta grafica e sui messaggi trasmessi.

"È vero che a Carnevale ogni scherzo vale, ma questo purtroppo non è uno scherzo: la grafica del manifesto ufficiale del Carnevale di Fano con il simbolo di Fratelli d’Italia rilanciato dai canali social ufficiali dell’onorevole Antonio Baldelli (Fd’) è vera". Il consigliere comunale d’opposizione Samuele Mascarin (In Comune) critica la scelta del parlamentare che definisce "scorretta sul piano istituzionale oltre che politico. E’ profondamente sbagliata l’idea che un partito si appropri di una manifestazione popolare che appartiene unicamente alla comunità fanese". E ancora Mascarin: "Il Comune di Fano, anche se governato dalla destra, batta un colpo: ne va della dignità di Fano e della sua manifestazione storica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale è iniziato davvero. Polemica lampo sul manifesto Leggi anche: Ambrogino d’Oro ai Carabinieri, spunta un manifesto dedicato a Ramy: è polemica Leggi anche: Manovra: Calandrini, 'da Boccia polemica strumentale, esame non ancora iniziato' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Carnevale di Cinisi 2026 Manca davvero pochissimo: il Carnevale di Cinisi è pronto a farsi sentire! Carri spettacolari, musica, danza, creatività e passione, pronti a trasformare Cinisi. Il countdown è iniziato 12, 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2026. Tenet - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.