Il Carnevale arriva in anticipo Spontricciolo si prepara

Il Carnevale si avvicina e a Riccione si prepara con entusiasmo. Domenica 8 febbraio, a partire dalle 14:30, la parrocchia San Lorenzo in Strada organizza una tradizionale festa dedicata a coriandoli e maschere, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità. Un momento di svago che anticipa i festeggiamenti ufficiali, contribuendo a vivere la tradizione del Carnevale in modo semplice e condiviso.

È già tempo di pensare a coriandoli e maschere a Riccione. Domenica 8 febbraio, dalle 14,30, torna la tradizionale festa organizzata dalla parrocchia San Lorenzo in Strada. Maschere, musica, giochi e animazione nella piazza di Spontricciolo, lungo la via Saluzzo, che ancora una volta ospiterà la tradizionale festa di Carnevale. Sarà, come sempre, una giornata dedicata alle famiglie e soprattutto ai bambini, per trascorrere un pomeriggio di svago all'insegna delle maschere e del divertimento. L'iniziativa, curata dalla parrocchia San Lorenzo in Strada, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Riccione.

