Il canyon sul lago in stile Avatar conquista tutti | durerà tutto l' inverno

L’Orrido Magic Lights, l’installazione luminosa che trasforma l’Orrido di Bellano in un percorso immersivo, sarà aperta fino al 20 marzo 2026. L’evento valorizza uno dei luoghi naturali più suggestivi del Lago di Como attraverso luci, suoni e narrazione, offrendo un’esperienza unica che affascina visitatori di ogni età. Un’occasione per scoprire il paesaggio in modo nuovo e coinvolgente, mantenendo viva l’attrattiva anche durante i mesi invern

Piace e proseguirà fino al 20 marzo 2026 l'Orrido Magic Lights, l'installazione luminosa che trasforma l'Orrido di Bellano in uno spettacolare percorso immersivo, capace di valorizzare uno dei luoghi naturali più suggestivi del Lago di Como attraverso luce, suono e narrazione. Fino al 20 marzo 2026, l'antico canyon si trasfigura in un regno sommerso, un mondo sospeso tra realtà e immaginazione, dove il buio della sera diventa elemento narrativo e la natura si fa protagonista assoluta. La V edizione del progetto, ispirato quest'anno dalle atmosfere del film Avatar "The Way of Water", accompagna il visitatore in un viaggio sensoriale attraverso i quattro elementi - acqua, terra, aria e fuoco - mettendo in dialogo la forza primordiale del paesaggio con installazioni luminose e scenografie evocative.

