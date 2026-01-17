Il butterfly bob è il taglio corto più leggero e dinamico dell'inverno 2026. Ideale per chi desidera una chioma compatta, ma con movimento e volume naturale. Questa acconciatura si distingue per la sua leggerezza e semplicità, offrendo un look sobrio e versatile. Se stai pensando a un cambio di stile senza rinunciare alla praticità, il butterfly bob rappresenta una scelta equilibrata e moderna per la stagione.

Se anche tu sei in quella fase in cui vuoi tagliare, ma non troppo, e soprattutto vuoi volume, movimento e zero effetto piatto, abbiamo buone notizie: il butterfly bob è ufficialmente il taglio dell’inverno. È arioso, morbido, super femminile e ha già conquistato red carpet, hairstylist celeb e FYP. Cos’è davvero il butterfly bob e perché tutti sono pazzi di questo taglio anni ’70. Partiamo dalle basi. Il Butterfly Bob nasce come evoluzione corta del celebre butterfly haircut, quel taglio stratificato e vaporoso che mescola vibrazioni anni ’70 e glamour anni ’90. Qui però la lunghezza si accorcia, il mood resta leggero e l’effetto finale è quello di capelli che si muovono da soli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il butterfly bob è il taglio corto più leggero (e svolazzante) dell’inverno 2026

