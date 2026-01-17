il boss di netflix si difende le piattaforme non hanno ucciso il cinema anzi

Ted Sarandos, responsabile di Netflix, interviene sulla recente discussione riguardante l'impatto delle piattaforme di streaming sul cinema tradizionale. In un'intervista, il dirigente sottolinea come le piattaforme non abbiano eliminato il cinema, ma abbiano piuttosto ampliato le modalità di fruizione dei contenuti, contribuendo a una trasformazione del settore. Questa posizione mette in discussione alcune interpretazioni più critiche sul ruolo delle piattaforme digitali nel panorama cinematografico.

Ted Sarandos dice al Nyt che le sale non sono morte, sono solo “scomode”. E comunque sua figlia va al cinema, due volte a settimana. Lo spettatore, visto un bel film al cinema, quando torna a casa ha voglia di vederne un altro sul divano Parla il Grande Cattivo della vicenda. Ted Sarandos, il capo di Netflix che un mese e mezzo fa ha offerto 83 miliardi di dollari per comprare la premiata, e antica, Warner Bros. La reazione, perlopiù negativa, non si è fatta attendere. Tipo: le mani della piattaforma sull’industria del cinema. Già Paramount aveva mire su Warner, quando si è vista scombinare i piani ha reagito indirizzando agli azionisti “un’offerta che non potevano rifiutare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

