Il balaclava è di nuovo tendenza | 7 modelli da comprare ora per essere calde e chic

Il balaclava torna di moda, offrendo un’alternativa elegante e funzionale per affrontare le stagioni fredde. Ideale per chi desidera unire praticità e stile, questa accessorio si adatta a diversi outfit, mantenendo calore e raffinatezza. Ecco sette modelli da considerare per integrare questa tendenza nel proprio guardaroba, senza rinunciare alla sobrietà e alla qualità. Tra i brand più apprezzati, anche Chanel Totti ha scelto di valorizzare il balaclava come elemento di stile.

L’ultima in ordine di tempo a lasciarsi conquistare dal suo fascino è stata Chanel Totti: il balaclava è di tendenza ed è impossibile non acquistarlo. Versatile, avvolgente e incredibilmente cool, è l’alleato perfetto contro il freddo invernale, soprattutto se scelto nei materiali giusti e con un design contemporaneo. In più si abbina alla perfezione a qualsiasi outfit e offre il giusto compromesso fra comfort e stile impeccabile. Non a caso tantissime celebrity hanno deciso di sfoggiarlo di recente, fra loro anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha abbinato il suo balaclava nero con degli occhiali futuristici da diva. 🔗 Leggi su Dilei.it

