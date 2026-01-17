Iglesias la mossa dopo le accuse di molestie | ingaggiato l’avvocato di Ronaldo e vip

Julio Iglesias ha affidato la sua difesa all’avvocato José Antonio Choclán, noto professionista spagnolo, in seguito alle recenti accuse di molestie da parte di due ex collaboratrici. La scelta di un legale di alto profilo sottolinea l’importanza di affrontare la situazione con serietà e professionalità. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, attirerà sicuramente l’attenzione pubblica e mediatica.

(Adnkronos) –Julio Iglesias ha scelto José Antonio Choclán, uno degli avvocati più noti in Spagna, per affrontare le accuse di aggressione sessuale mosse nei suoi confronti da due ex collaboratrici. Choclán, con studio a Madrid, vanta un portfolio di clienti di altissimo profilo. Tra i casi più noti figurano la difesa del calciatore Cristiano Ronaldo nel processo per frode fiscale, i calciatori Gabi Fernández e Ángel Lafita nel giudizio per la presunta combine della partita Levante-Zaragoza del 2011, l'imprenditrice Corinna Larsen, definita "amica speciale" del re emerito Juan Carlos I, la politica Rita Barberá in un processo per riciclaggio presso la Corte Suprema. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Julio Iglesias e le accuse di molestie: virale un video che mostra un bacio forzato a una conduttrice tv Leggi anche: “Accuse assolutamente false, sono sotto choc. Nego di aver abusato di qualsiasi donna”: Julio Iglesias respinge le denunce di molestie Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. VIDEO | Mi ha penetrato con le dita, ha costretto le ragazze a sottoporsi al test per le malattie sessualmente trasmissibili: le testimonianze inquietanti delle vittime di Julio Iglesias. Julio Iglesias risponde alle accuse di violenza sessuale, "mai visto tanta cattiveria, farò conoscere verità" - Accuse di violenza sessuale, Julio Iglesias rompe il silenzio e rigetta le accuse: "Mai abusato di una donna in vita mia" ... virgilio.it

