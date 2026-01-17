Ige Gold rafforza le proprie radici societarie | entrano Unoaerre e Banca Popolare di Cortona

Ige Gold rafforza la propria presenza nel settore, integrando Unoaerre e Banca Popolare di Cortona nel proprio capitale. Questa operazione mira a consolidare le radici societarie e a favorire una crescita stabile e sostenibile nel mercato. L’ingresso di queste realtà rappresenta un passo importante per l’azienda, che conferma il proprio impegno verso un futuro di stabilità e sviluppo condiviso.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Ige Gold r afforza le proprie radici societarie: entrano Unoaerre e Banca Popolare di Cortona. " Un'operazione che unisce la grande tradizione orafa italiana e la solidità del sistema bancario locale, dando vita a una visione industriale e finanziaria capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie origini". L'azienda aretina IGE GOLD spa annuncia così, in una nota, il rafforzamento della propria compagine societaria attraverso l'ingresso di UNOAERRE Industries Spa. e Banca Popolare di Cortona, due realtà che rappresentano in pieno l'eccellenza manifatturiera e i valori bancari profondamente radicati nel territorio.

