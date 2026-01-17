Iapichino che debutto | ad Ancona vola a 6.93 in lungo
Larissa Iapichino debutta ad Ancona con un salto di 6.93 metri, segnando il miglior esordio della sua carriera e stabilendo il primato mondiale 2026 al coperto. La atleta si mostra soddisfatta delle prestazioni, evidenziando la sensazione di essere già abbastanza veloce. Un inizio promettente per la stagione indoor, che anticipa ulteriori sfide e obiettivi di rilievo.
È di gran qualità, il migliore di sempre, l’esordio stagionale di Larissa Iapichino. La 23enne fiorentina, sulla pedana indoor a lei cara di Ancona - dove nel 2021 realizzò il primato del mondo under 20 - vola, pronti-via, a 6.93. La misura vale la leadership mondiale 2026. Soprattutto la sua terza di sempre al coperto, a quattro centimetri dal personale col quale vinse gli Europei di Istanbul 2023, a uno dal risultato col quale si impose in quelli di Apeldoorn 2025. Anche lo standard per i Mondial di Torun, in Polonia, del 20-22 marzo (6.75), là dove il mirino della poliziotta è ora puntato. Larissa, nel 5° meeting del PalaCasali dedicato all’indimenticato Alessio Giovannini, tappa Challenge del World Tour, centra l’exploit al primo tentativo, concedendo praticamente nulla all’asse di battuta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
