Arezzo riprende a usufruire dei servizi ferroviari, con il ritorno di due treni regionali nel nuovo orario da lunedì. La ripresa delle corse si inserisce in un quadro di interventi che puntano a rafforzare la mobilità locale e a promuovere lo sviluppo sostenibile, grazie anche alle iniziative nel settore delle energie rinnovabili. Un passo importante per il territorio, che guarda con attenzione al miglioramento dei servizi e alla crescita economica.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Arezzo torna a correre su ferro e lo fa guardando al futuro, tra servizi ferroviari ripristinati e nuove infrastrutture energetiche sostenibili. Due notizie che si intrecciano lungo i binari della città e che raccontano di un territorio che chiede collegamenti efficienti e al tempo stesso, investe sull’innovazione e sulla transizione ecologica. Da lunedì tornano infatti in servizio lungo la linea aretina due treni regionali molto attesi da pendolari e amministratori locali, sospesi nelle scorse settimane dalla programmazione ferroviaria a causa dei lavori di manutenzione programmata di Rfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I treni ritrovati: salvi due regionali, da lunedì il rientro nel cartellone. Binari aretini leader sul fotovoltaico

