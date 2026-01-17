Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo, consolidando la posizione in classifica. Tuttavia, l’incontro ha comportato il verificarsi di tre nuovi infortuni tra i giocatori azzurri, che potrebbero influenzare le prossime gare. Dopo i recenti pareggi contro Verona, Inter e Parma, questa vittoria rappresenta un passo avanti, ma la gestione degli infortuni rimane una priorità per mantenere l’efficacia della squadra.

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Sassuolo, tre punti conquistati dagli azzurri dopo i pareggi contro Verona, Inter e Parma. La vittoria, però, è costata agli azzurri ben tre nuovi infortuni. Il Napoli vince, ma subisce tre nuovi infortuni. Si sono infatti fermati Eljif Elmas, Amir Rrahmani e Matteo Politano; i primi due hanno chiesto il cambio, mentre Politano non è potuto uscire in quanto le sostituzioni erano terminate. Per Elmas non sembra essere nulla di grave, aveva l’influenza e giramenti di testa. Rrahmani e Politano, invece, pare abbiano subito un infortunio al flessore. C’erano giocatori che si avvicinavano alla panchina sconfortati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tre punti costano al Napoli tre nuovi infortuni

