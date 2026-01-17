I tre punti costano al Napoli tre nuovi infortuni

Da ilnapolista.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo, consolidando la posizione in classifica. Tuttavia, l’incontro ha comportato il verificarsi di tre nuovi infortuni tra i giocatori azzurri, che potrebbero influenzare le prossime gare. Dopo i recenti pareggi contro Verona, Inter e Parma, questa vittoria rappresenta un passo avanti, ma la gestione degli infortuni rimane una priorità per mantenere l’efficacia della squadra.

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Sassuolo, tre punti conquistati dagli azzurri dopo i pareggi contro Verona, Inter e Parma. La vittoria, però, è costata agli azzurri ben tre nuovi infortuni. Il Napoli vince, ma subisce tre nuovi infortuni. Si sono infatti fermati Eljif Elmas, Amir Rrahmani e Matteo Politano; i primi due hanno chiesto il cambio, mentre Politano non è potuto uscire in quanto le sostituzioni erano terminate. Per Elmas non sembra essere nulla di grave, aveva l’influenza e giramenti di testa. Rrahmani e Politano, invece, pare abbiano subito un infortunio al flessore. C’erano giocatori che si avvicinavano alla panchina sconfortati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

i tre punti costano al napoli tre nuovi infortuni

© Ilnapolista.it - I tre punti costano al Napoli tre nuovi infortuni

Leggi anche: Napoli-Sassuolo 1-0: Lobotka decide, ma tre nuovi infortuni per Conte

Leggi anche: Milinkovic-Savic pronto a sfidare la Juve: «I tre punti sono i tre punti». L’annuncio del portiere dopo Napoli Cagliari di Coppa Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli, con il Sassuolo servono tre punti; L’Inter conquista Parma: nerazzurri a +4 su Napoli e Milan; SERIE A - Chivu porta a 6 punti il vantaggio sul Napoli, ma Allegri espugna Como e rimane in scia. Verona a picco, Parma difensivista (ma efficace).; Le spine del Napoli: infortuni, stanchezza, mercato. Lang e Lucca bocciati, Conte vuole due punte.

Napoli, che frenata: 3 punti in 3 partite. E tornano a galla i vecchi problemi - I pareggi contro Verona, Inter e soprattutto Parma dilatano a 6 le lunghezze di gap dalla vetta della classifica. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.