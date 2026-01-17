I sette quadranti l’analisi del finale e le differenze col romanzo di Agatha Christie

L'analisi dei sette quadranti e del finale della miniserie Netflix permette di comprendere le differenze rispetto al romanzo di Agatha Christie. Le modifiche evidenziano un’interpretazione più incentrata sui temi femministi, spostando il focus dal classico protagonista Poirot o Miss Marple a nuovi punti di vista, offrendo così una lettura diversa e più attuale della storia.

Quello che è stato cambiato nella miniserie Netflix ci rivela il significato femminista del racconto, che non ha come protagonista né Poirot né Miss Marple. Occhio agli spoiler. Un classico si può anche rivisitare in modo drastico, se serve a far passare un certo messaggio o a rendere più rilevante un determinato aspetto. È questo che è accaduto a I sette quadranti, la nuova miniserie gialla Netflix tratta dall'omonimo romanzo di Agatha Christie. Se vi siete divertiti durante la visione e siete saltati sul posto quando si è aperta la porta del treno, vi interesserà sapere che l'adattamento ha preso una propria piega, lontana dal romanzo, e per un motivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

