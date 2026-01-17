I precedenti La Robur è avanti 4-2 nelle partite al ‘Lotti’ L’ultima volta pari con Vitiello e Boccardi

I precedenti tra Poggibonsi e Siena al ‘Lotti’ includono nove incontri, con quattro vittorie per il Siena, tre pareggi e due successi per il Poggibonsi. L’ultimo risultato è stato un pareggio, con Vitiello e Boccardi tra i protagonisti. Attualmente, la Robur guida la serie con un vantaggio di 4-2 nelle sfide giocate al ‘Lotti’.

Il bilancio dei precedenti tra Poggibonsi e Siena al ‘Lotti’ vede nei 9 match giocati le vittorie del Siena a 4, 3 i pareggi ed 2 i successi dei leoni. L’ultima occasione è dell’ottobre 2024: 1-1 con Boccardi e Vitiello. Prima di quella sfida l’ultimo incrocio era del 22 febbraio 2015, sempre in D: la formazione di Morgia pareggiò 0-0 contro quella di Fusci (così come all’andata) che contenderà ai bianconeri la vittoria fino all’ultima giornata. Prima di questi due precedenti recenti le strade di bianconeri e giallorossi si era incrociate nell’8889 e nell’8990 entrambe in C2. Per quando riguarda le sfide giocate in Valdelsa quella del 6 novembre 1988 finì 3-0 per i padroni di casa (Frescucci, Biagiotti e Fusci) mentre il 20 ottobre dell’anno dopo il Siena, che a fine stagione salirà in C1 vinse 4-0 (Mucciarelli, Pisasale, Marino, De Falco). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

