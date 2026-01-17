I parenti del rom rapinatore | Ucciso mentre era al lavoro

I parenti del rom rapinatore affermano che l’uomo è stato ucciso mentre era al lavoro, suscitando interrogativi sulla percezione della legalità. Le dichiarazioni del cugino, che giustifica l’uso della violenza, evidenziano come, in alcuni casi, il crimine sembri ormai considerato una normalità. Questa vicenda solleva importanti riflessioni sul rispetto delle leggi e sulla percezione della giustizia nella società.

Le incredibili parole del cugino dell’uomo pugnalato per legittima difesa fanno capire come per questa gente il crimine sia diventato la normalità. Intanto il giornale dei vescovi attacca il governo che cerca di rimediare. «Era un tipo normale, come tutti, era lì per lavorare come fanno tutti». Ovvio. Tutti scassiniamo le porte delle villette e freghiamo l’argenteria mentre i proprietari sono fuori casa. Tutti, una volta beccati mentre stiamo svaligiando l’appartamento, invece di alzare le mani, arrendersi o scappare, reagiamo aggredendo a pugni in faccia chi ci ha sorpresi. Tutti poi abbiamo una fedina penale lunga un metro e ce ne andiamo a spasso con complici che ci scaricano in strada, lasciandoci davanti al pronto soccorso prima di darsela a gambe levate. 🔗 Leggi su Laverita.info

