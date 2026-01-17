Oggi si conclude la raccolta fondi promossa da La Verità a sostegno del vicebrigadiere Emanuele Marroccella. Grazie alla generosità dei nostri lettori, sono stati raccolti oltre 417.000 euro. È ancora possibile contribuire, poiché l’Iban rimarrà visibile fino a domani, sabato 17 gennaio. Questa iniziativa testimonia l’impegno e il cuore di una comunità che si unisce per un gesto di solidarietà.

I nostri lettori hanno un cuore d'oro: 417.000 euro raccolti per il militare

