I luoghi simbolo della tradizione musicale a Bergamo, come basiliche, sale da concerto e musei, testimoniano una storia ricca e radicata nel tempo. Questi spazi mantengono viva la passione per la musica, contribuendo a definire l’identità culturale della città e a consolidare il suo ruolo sulla scena europea. Un patrimonio che invita alla scoperta e alla valorizzazione delle radici musicali bergamasche.

Bergamo e il suo territorio rappresentano uno scrigno ricco di bellezza, storia, capace di incantare turisti e residenti di ogni età. La nostra città e la nostra provincia vantano un patrimonio invidiabile, tra musei, chiese e angoli suggestivi. E in questo patrimonio ci sono anche dei luoghi che hanno saputo coltivare un’altra vocazione secolare di Bergamo: quella della musica. In questo piccolo viaggio, proverò a raccontarvi alcuni esempi che ancora oggi permettono di vivere, e in certi casi di «toccare con mano», un universo sonoro che nel corso dei secoli ha reso la bergamasca uno dei più importanti simboli della musica europea (non solo grazie a Donizetti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

