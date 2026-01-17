“I luoghi delle radici” è una serie televisiva che, attraverso cinque tappe, esplora la Campania meno conosciuta, evidenziando aspetti di storia, arte, morfologia e folklore. Realizzata nel 1982 da Eugenio Cuomo ed Enzo Todaro, questa produzione rivela dettagli spesso ignorati, offrendo uno sguardo autentico sulla regione. La serie torna in onda da lunedì 19 gennaio alle 18 su Rai Storia, invitando a scoprire un volto più profondo della Campania.

Tempo di lettura: 2 minuti La storia, l’arte, la morfologia e il folklore della Campania tornano in televisione con I luoghi delle radici, una serie del 1982 firmata da Eugenio Cuomo ed Enzo Todaro, in onda da lunedì 19 gennaio alle ore 18 su Rai Storia. Cinque puntate per un viaggio che attraversa territori, comunità e tradizioni spesso lontane dai percorsi più battuti. Il percorso prende avvio all’ombra del Vesuvio, dalle alture del Monte Faito fino alle acque della penisola sorrentina, per poi estendersi alla fertile piana del vulcano campano, raccontando il rapporto profondo tra natura, insediamenti umani e storia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘I luoghi delle radici’, su Rai Storia un viaggio in cinque tappe nella Campania meno raccontata

Leggi anche: Prima di noi, viaggio nei luoghi della fiction Rai 1: dalle montagne friulane alla Torino industriale

Leggi anche: Gruppo FS al Vittoriano, viaggio nella storia delle ferrovie d’Italia con la mostra del VIVE

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

IL MIO PAESE, LE MIE RADICI, COLORI,SFUMATURE, ORIZZONTI CHE MI APPARTENGONO! CI SONO LUOGHI CHE RESPIRI E SENTI TUOI. ANGOLI DI TERRA E DI CIELO DOVE IL CUORE TI BATTE FORTE E RIMANI SENZA FIATO…DOVE IL TEMPO S - facebook.com facebook