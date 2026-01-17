I like margherita l’inno alla pizza dei Canti Flegrei

I Canti Flegrei tornano con il nuovo singolo “I like Margherita”, dopo il successo di “Napoli millenaria”. Questo brano, pubblicato da CNI, Look Studio e Marechiaro Edizioni musicali, conferma il loro talento nel raccontare la cultura e la tradizione napoletana attraverso la musica. Un’ulteriore espressione del loro stile sobrio e autentico, capace di coinvolgere e valorizzare il patrimonio musicale della regione.

Dopo il primo singolo "Napoli millenaria" che ha riscosso un buon risultato di critica – (tra l'altro è stato inserito nella colonna sonora del docufilm "Rino Gaetano sempre più blu" di Giorgio Verdelli)- i Canti Flegrei presentano il nuovo singolo "I like Margherita" su etichetta CNI edito da Look Studio e Marechiaro Edizioni musicali. Il brano, impreziosito dalle voci di Annalisa Madonna e Beppe Gargiulo, è un omaggio a Napoli, ricco di ironia e spensieratezza, che segna l'inizio del nuovo progetto dei Canti Flegrei che ci accompagnerà per tutto l'anno. Partendo dalla tradizione si prosegue per un viaggio che vi porterà verso la musica del futuro.

