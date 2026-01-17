I legali della famiglia Poggi sostengono di avere elementi che confermerebbero la visione di file pornografici da parte di Chiara Stasi. Mentre la Procura di Pavia prosegue le indagini per un possibile processo a Andrea Sempio, le nuove consulenze mirano a rafforzare la posizione di Alberto Stasi, già condannato definitivamente. La vicenda rimane al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, con sviluppi che potrebbero influenzare le future decisioni.

Mentre la Procura di Pavia con le indagini riaperte da quasi un anno punta a portare a processo Andrea Sempio, i legali della famiglia di Chiara Poggi con nuove consulenze vogliono puntellare le prove della condanna definitiva di Alberto Stasi. Consapevoli che la difesa dell'ex bocconiano, dopo il deposito degli atti dell'inchiesta pavese, proverà a chiedere la revisione del caso. E per questo hanno lavorato per acquisire una "certezza", per loro legata al movente del delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco. "Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi - hanno chiarito gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna - sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I legali dei Poggi: "C'è la certezza che Chiara vide i file pornografici di Stasi"

Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi

Leggi anche: Garlasco, i legali Poggi: “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Delitto di Garlasco cosa è emerso dall’analisi del pc di Stasi e cosa ha visto Chiara Poggi sui file pornografici.

I legali dei Poggi: "C'è la certezza che Chiara vide i file pornografici di Stasi" - Mentre la Procura di Pavia con le indagini riaperte da quasi un anno punta a portare a processo Andrea Sempio, i legali della famiglia di Chiara Poggi con nuove consulenze vogliono puntellare le prove ... gazzettadelsud.it