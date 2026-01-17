I Giovani ricordano la Shoah | torna il concorso del Mim ecco le scuole finaliste tra Sicilia e Calabria

Il concorso “I giovani ricordano la Shoah”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, coinvolge scuole di tutta Italia con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica. La ventiquattresima edizione vede protagonisti istituti provenienti da Sicilia e Calabria, sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni alla responsabilità di conoscere e ricordare eventi fondamentali del passato.

La memoria non è un esercizio del passato, ma una responsabilità del presente. Con questa consapevolezza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, promuove la ventiquattresima edizione del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah", rivolto a tutte le scuole italiane – statali e paritarie – dalla primaria alle superiori. L'obiettivo è coinvolgere bambine, bambini, ragazze e ragazzi in un percorso di consapevolezza storica e civile che li porti a interrogarsi su uno dei capitoli più tragici del Novecento. Non si tratta solo di ricordare ciò che è accaduto, ma di comprendere le radici dell'odio, i meccanismi della discriminazione, le conseguenze della negazione dell'umanità.

Shoah: menzione speciale nazionale al Convitto “G.B.Vico” di Chieti - Vico” di Chieti ottiene una menzione speciale nell’ambito del concorso nazionale “I giovani ricordano lo Shoah 2025- rete8.it

A Convitto 'Vico' menzione speciale 'Giovani ricordano Shoah' - La scuola primaria del Convitto nazionale 'Vico' di Chieti si è aggiudicata la menzione speciale del concorso nazionale "I giovani ricordano lo Shoah 2025- msn.com

Con grande orgoglio annunciamo che la Delegazione dell’IPS “Giuseppe Medici” partecipa al Viaggio della Memoria 2026, a seguito della Menzione Speciale nel concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. Un riconoscimento importante che premia l’i - facebook.com facebook

