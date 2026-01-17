I fuochi di Sant’Antonio illuminano la Valle Vitulanese
Nella Valle Vitulanese, la tradizione dei fuochi di Sant’Antonio rappresenta un momento importante per le comunità locali. Ogni anno, le comunità si riuniscono per accendere i fuochi, consolidando un rito radicato nel tempo e nel patrimonio culturale della zona. Questo evento, che si ripete con costanza, contribuisce a mantenere vive le tradizioni e a rafforzare il senso di identità tra i residenti.
Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Anche quest’anno nei paesi della Valle Vitulanese si rinnova una delle tradizioni più sentite e identitarie del territorio: l’accensione dei fuochi di Sant’Antonio. Questa sera infatti, falò di diverse dimensioni illumineranno e scalderanno piazze, slarghi e contrade, un momento magico che unisce amici e vicini, che canteranno, suoneranno e ceneranno insieme. Vista dall’alto la Valle sembrerà luogo magico costellato da tanti bagliori sparsi qua è là. Un rito questo che, pur cambiando nel tempo, continua a rappresentare un momento di forte coesione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sardegna Live. Tazenda · Carrasecare. In #Sardegna i grandi fuochi accesi per Sant’Antonio sono un vero momento di comunità. Ieri a #Belvì, attorno alle fiamme, si è stati insieme tra chiacchiere, sorrisi e #castagne arrosto cotte sul fuoco. Così, tra brace e - facebook.com facebook
A Nuoro torna la tradizione dei fuochi di Sant’Antonio Abate: il 16 gennaio a San Paolo messa, benedizione del fuoco e convivialità tra fave, lardo e vino rosso raccontano un rito che unisce quartiere e città. Il calendario delle accensioni prosegue ... x.com
