Nella Valle Vitulanese, la tradizione dei fuochi di Sant’Antonio rappresenta un momento importante per le comunità locali. Ogni anno, le comunità si riuniscono per accendere i fuochi, consolidando un rito radicato nel tempo e nel patrimonio culturale della zona. Questo evento, che si ripete con costanza, contribuisce a mantenere vive le tradizioni e a rafforzare il senso di identità tra i residenti.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Anche quest’anno nei paesi della Valle Vitulanese si rinnova una delle tradizioni più sentite e identitarie del territorio: l’accensione dei fuochi di Sant’Antonio. Questa sera infatti, falò di diverse dimensioni illumineranno e scalderanno piazze, slarghi e contrade, un momento magico che unisce amici e vicini, che canteranno, suoneranno e ceneranno insieme. Vista dall’alto la Valle sembrerà luogo magico costellato da tanti bagliori sparsi qua è là. Un rito questo che, pur cambiando nel tempo, continua a rappresentare un momento di forte coesione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I fuochi di Sant’Antonio illuminano la Valle Vitulanese

Leggi anche: I Falò di Sant’Antonio illuminano l’inverno lombardo sabato 17 gennaio: dove vederli

Leggi anche: A Carlantino tornano i fuochi di Sant'Antonio con i cantori del gruppo ‘Maitunat’

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sardegna Live. Tazenda · Carrasecare. In #Sardegna i grandi fuochi accesi per Sant’Antonio sono un vero momento di comunità. Ieri a #Belvì, attorno alle fiamme, si è stati insieme tra chiacchiere, sorrisi e #castagne arrosto cotte sul fuoco. Così, tra brace e - facebook.com facebook

A Nuoro torna la tradizione dei fuochi di Sant’Antonio Abate: il 16 gennaio a San Paolo messa, benedizione del fuoco e convivialità tra fave, lardo e vino rosso raccontano un rito che unisce quartiere e città. Il calendario delle accensioni prosegue ... x.com