I feticisti del Nobel non capiscono il senso del gesto di Machado con Trump
Alcuni critici dei feticisti del Nobel non comprendono il significato del gesto di María Corina Machado nel donare la medaglia d’oro del premio Nobel per la pace a Donald Trump. Sebbene possa essere oggetto di discussione, le accuse di perdita di dignità o di compromissione sono soggettive e meritano un’analisi più approfondita, senza radicalismi o giudizi affrettati.
Per vent'anni la leader dell'opposizione si è battuta con ogni mezzo e a qualsiasi costo per ripristinare la democrazia in Venezuela. E di certo non l'ha fatto per un pezzo di metallo: se serve alla causa, non le costa molto regalarlo al presidente americano Si può criticare María Corina Machado per aver donato la medaglia d’oro del premio Nobel per la pace a Donald Trump, ma le accuse feroci – di aver perso la dignità, di essersi asservita al potente, di aver venduto l’onore – sono del tutto ingiuste, e soprattutto infondate. I critici di Machado, su questo aspetto, pur non rendendosene conto, sono esattamente come Trump: pensano che l’oro della medaglia sia il riconoscimento del Comitato, non le motivazioni per cui è stato assegnato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Libero un altro italiano. Il gesto di Machado: dà il suo Nobel a Trump
Leggi anche: Venezuela, Machado regala a Trump la medaglia del Premio Nobel
I feticisti del Nobel non capiscono il senso del gesto di Machado con Trump.
I feticisti del Nobel non capiscono il senso del gesto di Machado con Trump - Per vent'anni la leader dell'opposizione si è battuta con ogni mezzo e a qualsiasi costo per ripristinare la democrazia in Venezuela. ilfoglio.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.