I Benetton vendono la dimora di Treviso dove abita Giuliana a 2,5 milioni di euro

I Benetton hanno messo in vendita la loro storica residenza a Treviso, attualmente abitata da Giuliana. La proprietà, distribuita su quattro livelli e affacciata sul fiume Sile, è valutata 2,5 milioni di euro. La dimora rappresenta un esempio di eleganza e tradizione locale, offrendo ampi spazi e una posizione privilegiata nel cuore della città.

La famiglia Benetton ha deciso di vendere la propria proprietà che si trova a Treviso. Si tratta di una lussuosa abitazione situata su quattro livelli e affacciata sul fiume Sile; ha un piccolo giardino e una veranda in stile provenzale. È di proprietà di Paola Bertagnin Benetton e risulta in usufrutto alla madre Giuliana, colei che fondò “l’impero familiare”. Adesso questa lussuosa proprietà è in vendita a 2,5 milioni di euro, come riporta il Corriere della Sera. L’ingresso si apre su riviera Santa Margherita, a pochi passi dall’Archivio di Stato di Treviso. Oltre l’apparente anonimato del portone si rivela un’oasi silenziosa: un delizioso giardino e una veranda dal fascino provenzale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - I Benetton vendono la dimora di Treviso, dove abita Giuliana, a 2,5 milioni di euro Leggi anche: Dove vedere in tv Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship: orario, programma, streaming Leggi anche: LIVE Zebre-Benetton Treviso 6-13, United Rugby Championship in DIRETTA: Partita scoppiettante al Lanfranchi, Benetton con un uomo in meno! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Treviso, i Benetton vendono la villa di Giuliana a 2,5 milioni di euro: tra gli arredi opere d’arte e mobili di Carlo Scarpa x.com La casa di pregio nel cuore della città si affaccia sul fiume Sile: è di proprietà di Paola Bertagnin Benetton e risulta in usufrutto alla madre Giuliana che fondò l'impero con i fratelli Luciano, Gilberto e Carlo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.