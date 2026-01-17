I 30 km orari di Gualtieri? Per i romani fermi nel traffico sono un sogno non un limite

I limiti di velocità di 30 kmh a Gualtieri rappresentano un tema di attualità e discussione. Mentre per alcuni sono semplici norme di sicurezza, altri li percepiscono come un ostacolo, specialmente in città come Roma, dove il traffico congestionato rende difficile rispettarli. La questione invita a riflettere sull’equilibrio tra sicurezza e mobilità, analizzando le diverse opinioni e le implicazioni pratiche delle nuove regolamentazioni stradali.

«I romani devono imparare ad andare più piano». Quando Roberto Gualtieri ha enunciato il suo monito qualche giorno fa davanti alla polizia locale della Capitale in molti hanno pensato fosse Simone Baldelli, l’ex parlamentare di Forza Italia recentemente censurato da Tik Tok per i suoi video satirici sulle inaugurazioni delle opere pubbliche del sindaco di Roma (che, va detto, sono già esilaranti per conto loro). D’altra parte, chi potrebbe prendere sul serio un’affermazione del genere dopo aver passato ore in macchina per fare un paio di chilometri nella città più bella e trafficata del mondo? Chi non abita o non hai mai vissuto nella Capitale può avere difficoltà a capire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I 30 km orari di Gualtieri? Per i romani fermi nel traffico sono un sogno, non un limite... Leggi anche: Roma: nasce "zona 30", da domani in area Ztl limite di 30 Km orari Leggi anche: Roma, nasce ‘Zona 30’: limite 30 km orari in Ztl centro storico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, al via “Zona 30”. La giunta Gualtieri: “Tutelare sicurezza stradale, primo mese di…; Roma, nel centro storico scatta il limite dei 30 km/h; 124 morti nelle strade nel 2025: ecco come il comune vuole dimezzarli; Roma rallenta: nel centro storico scatta il limite dei 30 km/h. Roma 'frena', da oggi nel centro storico limite dei 30 km orari - Il primo mese sarà di assestamento poi saranno anche installati gli indicatori della velocità ... adnkronos.com

Roma, nasce 'Zona 30': limite 30 km orari in Ztl centro storico - Patanè: 'Da domani tutta l'area della Ztl Centro Storico avrà un limite di velocità di 30 km orari, anche le strade più larghe' ... adnkronos.com

Roma rallenta e la lancetta del tachimetro sui veicoli non potrà superare i 30 chilometri orari nel centro storico. Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, era stato chiaro qualche giorno fa davanti a una platea composta da agenti della polizia locale: alla guid - facebook.com facebook

