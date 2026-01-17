Hockey pista | domani tocca a Correggio che ospita Bassano Big match per il Roller Farà caldo a Camaiore

Domani a Correggio si disputa una partita importante di hockey su pista tra Correggio e Bassano, nel contesto del campionato di A2. Si tratta di un match che coinvolge anche il Roller Scandiano, in gara nel girone B, e l’Hockey Club Emilia femminile. A Camaiore è previsto un aumento delle temperature, in un turno di giornata senza incontri di Serie B.

Turno di hockey su pista senza la Serie B che riposa, ma con in campo oggi il Roller Scandiano in A2, girone B, oltre all' Hockey Club Emilia femminile. Domani, invece, è la volta della Bdl Minimotor Correggio, sempre per l'A2 maschile, girone A. Stasera alle 20,45 i ragazzi di Enrico Mariotti sfidano in trasferta, per la 7ª giornata d'andata, la Rotellistica Camaiore, in un match che mette a confronto due delle tre formazioni che guidano il girone, visto che a 15 punti ci sono oltre agli scandianesi anche Forte dei Marmi e Camaiore. Urge riscattare la prima sconfitta interna subita da Pumas, ma anche a Camaiore non sarà facile.

