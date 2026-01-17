Ho una malattia Crans-Montana coniugi Moretti | la confessione shock

I coniugi Moretti di Crans-Montana sono stati ascoltati di fronte alla giustizia svizzera, rivelando dettagli sulla loro situazione personale. I verbali d’udienza mostrano un’immagine diversa da quella pubblica di lusso e perfezione, offrendo uno sguardo più reale sulla loro condizione. La vicenda evidenzia come anche le apparenze possano nascondere realtà più complesse e delicate.

I coniugi Moretti davanti alla giustizia svizzera. Lontano dai riflettori e dall'immagine di coppia del lusso costruita a Crans-Montana, i verbali d'udienza di Jacques e Jessica Moretti aprono uno squarcio su una realtà ben diversa. Gli atti della giustizia svizzera mostrano un quadro fatto di fragilità personali, difficoltà economiche e scelte gestionali ora al centro di un procedimento penale che ruota attorno al locale Le Constellation, diventato simbolo di una presunta catena di negligenze sfociata in una tragedia. Nelle dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, i coniugi cercano di spiegare il proprio percorso umano e professionale, partendo dalle origini difficili e arrivando all'apertura del ristorante-club nel cuore del Vallese.

