Heerenveen-Groningen domenica 18 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Frisoni favoriti

Heerenveen e Groningen si affrontano nell’edizione numero 73 del Derby van het Noorden, ovvero il derby del nord. I frisoni hanno vinto 32 volte contro le 20 del Trots van het Noorden e altrettanti pareggi. La sfida dell’Abe Lenstra Stadion è importante anche per la classifica, un particolar modo per la zona playoff visto che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

