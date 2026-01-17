Heerenveen-Groningen domenica 18 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici Frisoni favoriti

Domenica 18 gennaio 2026 alle 12:15 si disputa il match tra Heerenveen e Groningen, nel contesto della 73ª edizione del Derby del Nord. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con i Frisoni leggermente favoriti. Un incontro di rilevante interesse per gli appassionati di calcio olandese, che offre spunti di analisi basati sui dati attuali e sulle tendenze recenti delle due squadre.

Heerenveen e Groningen si affrontano nell'edizione numero 73 del Derby van het Noorden, ovvero il derby del nord. I frisoni hanno vinto 32 volte contro le 20 del Trots van het Noorden e altrettanti pareggi. La sfida dell'Abe Lenstra Stadion è importante anche per la classifica, un particolar modo per la zona playoff visto che.

