Heated Rivalry | un giocatore di hockey fa coming out ispirato dalla serie tv

Jesse Kortuem, giocatore di hockey, ha deciso di fare coming out pubblicamente, ispirandosi alla serie televisiva canadese. La sua scelta sottolinea l'importanza di affrontare con sincerità e rispetto temi legati all'identità e all'inclusione nello sport. Un gesto che contribuisce a promuovere un ambiente più aperto e tollerante, rafforzando il valore dell'autenticità anche in ambiti tradizionalmente conservatori.

Jesse Kortuem ha scelto di annunciare pubbliacmente la propria omosessualità ispirandosi alla serie televisiva canadese. Il giocatore di hockey Jesse Kortuem, che aveva deciso di abbandonare lo sport perché aveva paura di non riuscire a poter conciliare la carriera da atleta professionista con il proprio orientamento sessuale, ha condiviso un post in cui ha fatto coming out. Kortuem ha citato la serie televisiva canadese Heated Rivalry come fonte d'ispirazione per il suo coming out. Nonostante non abbia mai giocato in NHL, la massima serie dell'hockey su ghiaccio, Kortuem aveva militato in diverse altre leghe.

