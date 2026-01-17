Harry a Las Vegas e il tatuaggio da ubriaco | le rivelazioni e il gesto degli amici

Il principe Harry ha recentemente condiviso un episodio della sua giovinezza a Las Vegas, coinvolgendo un tatuaggio effettuato in stato di ebbrezza. Questo racconto offre uno sguardo più autentico sulla sua vita personale, evidenziando momenti di leggerezza e spontaneità. Le testimonianze degli amici che erano presenti contribuiscono a dipingere un quadro più completo del duca di Sussex, lontano dai riflettori ufficiali.

Il principe Harry torna al centro dell'attenzione con un aneddoto divertente, ma anche rivelatore sulla sua vita da giovane ribelle. Durante un viaggio a Las Vegas più di dieci anni fa infatti rischiò di farsi un tatuaggio da ubriaco. A salvarlo da quel gesto sconsiderato i suoi amici e la sua guardia del corpo, come ha raccontato lui stesso. La notte brava di Harry a Las Vegas e l'idea del tatuaggio. Nel suo libro Spare, Harry racconta una celebre notte del 2012 a Las Vegas, trascorsa tra steakhouse, Bloody Mary e una festa in piscina che finirà bene oltre il limite. Dopo ore di drink, il principe si sarebbe sentito ispirato a creare un ricordo permanente di quel momento di libertà.

