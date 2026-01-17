Harakiri Cittadella la Pergolettese pareggia al 95' e al Tombolato finisce 3-3

Il match tra Cittadella e Pergolettese si conclude con un pareggio 3-3 al 95', lasciando entrambe le squadre con rammarico. La partita, disputata al Tombolato, è stata combattuta fino all’ultimo secondo, complicando la corsa al secondo posto per il Cittadella. Un risultato che evidenzia le difficoltà di una stagione incerta e la determinazione delle squadre in campo.

Gara rocambolesca al Tombolato. Il Cittadella va sotto a fine primo tempo, segna tre reti nella ripresa con una doppietta di Bunino e il sigillo di Amatucci, ma nella ripresa si fa rimontare da Ferrandino e Milesi. Altri punti persi in ottica secondo posto, lunedì prossimo lo scontro diretto del Menti con il Vicenza Così fa male. Così diventa tutto più complicato per il secondo posto. Il Cittadella di Iori si lascia sfuggire tre punti al 95' contro la derelitta, ma non per questa meno orgogliosa, Pergolettese. Finisce 3 a 3 al Tombolato, in un tourbillon di emozioni e difese davvero allegre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Cittadella forza 4, Virtus Verona schiantata nel derby al Tombolato Leggi anche: Cittadella-Union Brescia (lunedì 01 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Scontro estremamente equilibrato al Tombolato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Harakiri Cittadella, la Pergolettese pareggia al 95' e al Tombolato finisce 3-3 - Il Cittadella va sotto a fine primo tempo, segna tre reti nella ripresa con una doppietta di Bunino e il sigillo di Amatucci, ma nella ripresa si fa rimontare da Ferran ... padovaoggi.it

