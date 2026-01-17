Hai ricevuto la mail di Instagram per cambiare password? Ecco cosa sta succedendo davvero

Se negli ultimi giorni avete trovato nella vostra casella di posta una mail con oggetto Resetta la tua password firmata Instagram, non siete soli. Milioni di utenti in tutto il mondo, Italia compresa, hanno ricevuto lo stesso messaggio. E no, questa volta non si tratta della solita campagna di phishing a cui siamo ormai tristemente abituati. La situazione è molto più complessa, e per certi versi più preoccupante. Secondo quanto riportato da Malwarebytes Labs, società specializzata in sicurezza informatica, dietro questo diluvio di email ci sarebbe un massiccio furto di dati che ha coinvolto 17,5 milioni di account Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it

