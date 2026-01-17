Hai condiviso uno stato con le persone sbagliate? Ora cambia tutto ecco come evitarlo

Se ti sei trovato a condividere uno stato con le persone sbagliate, è importante conoscere le impostazioni di privacy di WhatsApp. Spesso, si modificano le impostazioni senza un’adeguata consapevolezza, rischiando di condividere informazioni con destinatari non desiderati. In questa guida, scoprirai come controllare e impostare correttamente la visibilità dei tuoi stati, evitando errori e garantendo maggiore sicurezza nelle tue condivisioni.

Quante volte ti è capitato di pubblicare uno stato su WhatsApp e poi, qualche minuto dopo, essere assalito dal dubbio: l’ho condiviso con le persone giuste? Ho impostato la privacy corretta? Magari cambi spesso le impostazioni di visibilità, condividendo alcuni aggiornamenti con tutti i contatti e altri solo con una cerchia ristretta, e dopo un po’ non ricordi più cosa hai fatto. La soluzione, fino a oggi, era drastica: cancellare tutto, verificare le impostazioni e ricondividere. WhatsApp ha evidentemente ascoltato questa frustrazione. Con il rilascio della versione beta 2.26.2.9 per Android, disponibile attraverso il Google Play Beta Program, la piattaforma sta introducendo una funzionalità che molti definiranno tardiva ma decisamente benvenuta: la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, le impostazioni di privacy applicate a ciascuno stato pubblicato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

