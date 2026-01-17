Ha mobilitato migliaia di navi | ecco la nuova barriera marittima cinese

La Cina ha recentemente rafforzato la sua presenza nelle acque dell’Asia orientale attraverso l’installazione di una nuova barriera marittima. Questa iniziativa, che ha coinvolto numerose navi, rappresenta un passo importante nella strategia di controllo e tutela delle aree marittime di interesse. Un movimento che segnala un rafforzamento delle capacità cinesi nel settore marittimo, senza però fare ricorso a dichiarazioni ufficiali o manifestazioni pubbliche.

La Cina ha compiuto un nuovo e silenzioso salto di qualità nella sua strategia di controllo dei mari contesi dell'Asia orientale. Senza annunci ufficiali né comunicati militari, Pechino ha dimostrato di poter mobilitare in tempi rapidissimi migliaia di navi civili per creare vere e proprie " barriere marittime galleggianti " lunghe centinaia di miglia. Per gli esperti non si tratterebbe di una classica esercitazione navale, ma di un'operazione ibrida in grado di sfruttare la flotta peschereccia come strumento di pressione geopolitica. Queste manovre rafforzano il ruolo della cosiddetta " milizia marittima ", una forza composta da imbarcazioni civili addestrate e coordinate da Pechino, già impiegata in passato nel Mar Cinese Meridionale.

