La separazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è stata determinata da differenze di stili di vita e di personalità. Le ragioni di questa rottura, infatti, si concentrano su divergenze che hanno reso difficile mantenere un rapporto stabile. Di seguito, vengono analizzati i retroscena e gli aspetti che hanno portato alla fine della loro relazione.

Gli stili di vita e le personalità inconciliabili hanno causato la rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Ne è convinto il settimanale Oggi che ha svelato nuovi retroscena riguardanti la fine della relazione tra la showgirl e l’imprenditore. I due non hanno ufficializzato la separazione, anche se i loro profili social parlano chiaro: Hunziker ha eliminato il post in cui si vede la coppia romanticamente abbracciata. Secondo Oggi, però, il passo indietro sarebbe arrivato da Tronchetti Provera: alcune persone a lui vicine hanno riferito al settimanale che il 56enne avrebbe deciso di dire addio alla modella per “stili di vita e personalità inconciliabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha detto basta per gli stili di vita e le personalità inconciliabili”: i retroscena sulla rottura tra Nino Tronchetti Provera e Michelle Hunziker

