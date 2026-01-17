Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato – Il video

Guido Scorza si è dimesso dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la Privacy, comunicandolo attraverso un video pubblicato sui social. La decisione arriva in seguito alle indagini a Roma per corruzione e peculato che coinvolgono il suo nome. La vicenda rappresenta un momento di attenzione sulle istituzioni e sulla trasparenza nel settore della privacy.

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo ha annunciato lo stesso Scorza in un video pubblicato sabato sera sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell’Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito dell’ inchiesta nata dopo alcuni servizi andati in onda a Report di Sigfrido Ranucci. Cosa c’è nell’inchiesta della procura di Roma. Giovedì mattina erano scattati ispezioni e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. Al centro delle inchiesta ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio, le spese per la carne comprata dal presidente dell’Authority Pasquale Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy, la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato Leggi anche: Peculato e corruzione al Garante per la Privacy: si dimette Guido Scorza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato; Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: indagati Stanzione e i membri del Collegio per peculato e corruzione; Perquisizioni al Garante della Privacy: indagato Stanzione di peculato e corruzione. Faro sui rapporti con Ita Airways. Garante della Privacy, Guido Scorza si dimette: "Un passo indietro necessario" - Dall'inchiesta per corruzione al passo indietro: Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy per tutelare l'onore delle istituzioni. notizie.it

