GUIDA TV 17 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per il 17 gennaio 2026, con gli approfondimenti sugli appuntamenti serali di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Scopri cosa vedere questa sera, con orari e descrizioni dei programmi principali. Inoltre, prova a giocare al Totoshare e indovina gli ascolti serali. Una panoramica semplice e chiara per aiutarti a scegliere la programmazione più adatta alle tue preferenze. Buona visione con BubinoBlog.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:30 The Voice Kids I Vinili di. Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. + F.B.I. International Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:25 23:50 La Città Ideale Tg3 Mondo Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 23:40 .Più Forte, Ragazzi! Il Ritorno del Monnezza Film Film Canale 5 21:30 00:40 C'è Posta per Te Tg5 Speciale People Show Rubrica Italia 1 21:30 23:40 Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio Transformers: La Vendetta del Caduto Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Grantchester Talk Show Serie Tv Tv8 21:35 22:55 4 Ristoranti R 4 Ristoranti R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show

