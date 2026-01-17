Grottaminarda investe nel trasporto pubblico | in arrivo tre nuove pensiline alle fermate più frequentate

Il Comune di Grottaminarda ha avviato un intervento per migliorare il servizio di trasporto pubblico, installando tre nuove pensiline presso le fermate più frequentate dagli utenti. Questa iniziativa mira a offrire maggiore sicurezza e protezione dagli agenti atmosferici, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti e dei pendolari. L’installazione delle pensiline rappresenta un passo importante nel potenziamento della mobilità locale e nel miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

Il Comune di Grottaminarda sta provvedendo all'acquisto di pensiline da collocare presso alcune fermate degli autobus maggiormente utilizzate dagli studenti, al fine di garantire condizioni di maggior sicurezza e riparo dalle intemperie. Le tre pensiline saranno acquistate con fondi del bilancio comunale (circa 10mila euro). Una sarà collocata in via Fontanelle, un'altra in via Alcide De Gasperi, la terza in località Carpignano lungo la SP 36, dove Air Campania ha istituito una nuova fermata proprio su richiesta del Comune di Grottaminarda. «Grazie ad una proficua interlocuzione con Air Campania – spiega l'Assessore delegato ai Trasporti, Marisa Graziano – abbiamo ottenuto l'istituzione di questa nuova fermata al fine di dare un importante servizio a studenti, viaggiatori ed abbonati AIR della Frazione Carpignano.

