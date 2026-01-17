Il 1° febbraio, gli Stati Uniti hanno annunciato un aumento dei dazi al 10% sui paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia, tra cui Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Questi paesi hanno recentemente visitato l’isola per motivi ancora non chiariti, suscitando attenzione sulla situazione geopolitica e sulle relazioni internazionali nella regione artica.

“Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia si sono recati in Groenlandia per scopi sconosciuti. Si tratta di una situazione molto pericolosa per la sicurezza e la sopravvivenza del nostro pianeta. Questi Paesi, che stanno giocando una partita molto pericolosa, hanno messo in gioco un livello di rischio insostenibile”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “ Pertanto, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, è imperativo adottare misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa finisca rapidamente e senza discussioni”, annuncia, “a partire dal 1° febbraio 2026, a tutti i paesi sopra menzionati (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) sarà applicata una tariffa del 10% su tutte le merci inviate agli Stati Uniti d’America”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, Trump: “Dall’1 febbraio dazi al 10% a Paesi che hanno inviato truppe”

Leggi anche: Trump minaccia dazi sui paesi che non sono d’accordo sulla Groenlandia

Leggi anche: Groenlandia, Trump: “Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei per la Groenlandia - Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. ansa.it