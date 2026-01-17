Groenlandia – Parigi Berlino e Stoccolma contro i nuovi dazi di Trump | Non ci faremo intimidire Ue | Spirale discendente

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sui dazi riguardanti la Groenlandia hanno generato nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Parigi, Berlino e Stoccolma hanno espresso fermezza, respingendo le minacce e sottolineando l’importanza di dialogo e rispetto reciproco. L’Unione Europea monitora con attenzione la situazione, evidenziando la preoccupazione per una possibile escalation che potrebbe influenzare equilibri commerciali e geopolitici.

Le nuove minacce di dazi annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione alla Groenlandia aprono un nuovo fronte di tensione tra Washington e l'Europa, intrecciando commercio, sicurezza e sovranità territoriale, nel giorno in cui in Danimarca e nella stessa capitale del territorio preteso dal tycoon della Casa Bianca migliaia di manifestanti sono scesi in piazza. Al centro dello scontro c'è sempre l'isola artica, territorio autonomo del Regno di Danimarca, da settimane al centro delle dichiarazioni aggressive del leader americano, che torna a evocare l'ipotesi di una sua acquisizione da parte degli Stati Uniti.

Berlino, sulla Groenlandia Berlino e Roma nella stessa direzione - "L'auspicio è quello di estendere la Missione Artic Endurance" e farla diventare "una esercitazione della Nato", "quindi, in questo senso, Germania e Italia vanno nella stessa direzione". ansa.it

Gli Usa bandiscono Breton. Dura reazione di Bruxelles, Parigi, Berlino e Madrid. E Roma? - ” Con quella domanda, affidata a un post su X, Thierry Breton ha cristallizzato lo scontro che da settimane ribolle tra Washington e Bruxelles. huffingtonpost.it

Groenlandia contesa. Trump: “La compro”. Ue: “È della Danimarca”

Quando c'è da criticare, si critica. Quando c'è da elogiare, si elogia. Bene ha fatto il governo Meloni a non inviare ffaa in Groenlandia al seguito di Parigi e Londra. In Groenlandia dobbiamo: - aprire un consolato - investire in infrastrutture - comprare risorse x.com

Corrono Thales a Parigi e Rheinmetall a Francoforte, a Milano bene Leonardo e Fincantieri. Dispiegate truppe Nato di sette Paesi in Groenlandia come reazione alle minacce di Trump - facebook.com facebook

