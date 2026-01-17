La premier Meloni ha sottolineato l’importanza di evitare divisioni in ambito Nato, mantenendo un approccio unitario sulle decisioni strategiche. In un incontro con i Ceo di 17 grandi aziende giapponesi, ha evidenziato la volontà di rafforzare il ruolo italiano in aree diverse dai consueti poli di influenza, come Europa, Stati Uniti e Mediterraneo, puntando a un protagonismo più articolato e strategico per il paese.

La premier: lavoriamo al protagonismo italiano in quadranti diversi da quelli tradizionali di Europa, Usa e Mediterraneo. L’invito ai vertici dei principali gruppi giapponesi: «Investite in Italia, questo è il momento giusto» Su Groenlandia e Artico «il ragionamento che gli americani pongono su sicurezza e presenza degli alleati è serio, rafforzare la nostra presenza è necessario. L’ambito Nato è quello dove sviluppare il dialogo, e anche quello in cui discutere la presenza dell’Italia». Al punto stampa convocato alle 8.30 all’ambasciata italiana a Tokyo (l’1.30 ora italiana) Giorgia Meloni risponde così alla domanda se condivida o meno la posizione espressa dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo cui nell’area «le esercitazioni non sono iniziate adesso, e non sono sicuramente 15 soldati mandati in Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Groenlandia, Meloni stempera: decisioni in ambito Nato, evitare divisioni. Poi vede i Ceo di 17 colossi giapponesi

Leggi anche: Groenlandia, Meloni: eventuale presenza da discutere in ambito Nato

Leggi anche: Groenlandia, Meloni: “Non escludo presenza Italia ma da discutere in ambito Nato”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Groenlandia, Meloni stempera: decisioni in ambito Nato, evitare divisioni. Poi vede i Ceo di 17 colossi giapponesi.

Meloni: "Lavoriamo per de-escalation in Iran. Groenlandia? Sicurezza tema interno a Nato" - Sul tema della Groenlandia, la premier: "Da Europa no intenti divisivi con Usa, difficile intervento militare di terra". msn.com