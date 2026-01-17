Groenlandia Meloni non chiude alla presenza italiana Ma solo con la Nato
Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia non esclude una possibile presenza militare in Groenlandia, ma solo in accordo con la NATO. Dopo le precisazioni dei ministri Tajani e Crosetto, la posizione del governo italiano si mantiene aperta a valutazioni future, senza confermare un impegno immediato. La questione si inserisce nel quadro delle strategie di sicurezza e cooperazione internazionale dell’Italia, che monitora attentamente le evoluzioni nella regione.
Dopo la prudenza dei giorni scorsi messa nero su bianco dai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, Giorgia Meloni apre alla possibilità di valutare una presenza militare italiana in Groenlandia. Con molti se e tanta cautela. Ma, soprattutto, sottolineando come non debbano esserci “intenti divisivi” rispetto agli Usa e a Donald Trump e come ogni mossa debba essere decisa all’interno della cornice della Nato. “La questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia - dice Meloni in un punto stampa all’ambasciata italiana a Tokyo al termine della sua missione in Giappone - è un tema serio, che però sta nell'ambito del dialogo all'interno dell'Alleanza Atlantica”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
