Groenlandia Meloni non chiude a presenza Italia ma in ambito Nato

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, non esclude una futura presenza in Groenlandia, ma valuta questa possibilità nel quadro delle attività NATO. La posizione ufficiale si concentra sulla collaborazione internazionale e sulla sicurezza collettiva, senza confermare impegni specifici al momento. La questione rimane aperta e dipende da sviluppi strategici e alleanze condivise, mantenendo un approccio prudente e coordinato con gli alleati.

Tokyo, 17 gen. (askanews) – Ci sono alcune subordinate, qualche periodo ipotetico, e una condizione ben precisa. Ma Giorgia Meloni apre, o meglio non chiude, alla possibilità di una presenza italiana in Groenlandia. Succede proprio mentre Donald Trump conferma le sue mire su quella parte della regione artica minacciando anche di mettere dazi contro chi lo dovesse ostacolare. La presidente del Consiglio ne parla in un punto stampa in cui traccia un bilancio delle sue giornate giapponesi, poco prima di incontrare i big delle multinazionali nipponiche all'ambasciata italiana di Tokyo, e di volare poi verso Seoul, ultima tappa della sua missione asiatica.

