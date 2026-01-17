groenlandia macron risponde a trump minacce dazi inaccettabili

Il recente scambio tra la Francia e gli Stati Uniti sulla questione dei dazi evidenzia l'importanza di mantenere un dialogo aperto e rispettoso tra le nazioni. La posizione della Francia sottolinea l’impegno nel tutelare la sovranità e l’indipendenza degli Stati, in un contesto globale in continua evoluzione. In questo articolo si analizzeranno le dichiarazioni ufficiali e le implicazioni di questa disputa commerciale.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Francia è impegnata a garantire la sovranità e l'indipendenza delle nazioni, in Europa e altrove. Questo principio guida le nostre scelte. E' alla base del nostro impegno nei confronti delle Nazioni Unite e della sua Carta. E' in questa veste che sosteniamo e continueremo a sostenere l'Ucraina e che abbiamo costruito una coalizione di persone volenterose per una pace solida e duratura, per difendere questi principi e la nostra sicurezza. E' anche per questo motivo che abbiamo deciso di unirci all'esercitazione organizzata dalla Danimarca in Groenlandia. Confermiamo questa decisione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

