Groenlandia Macron risponde a Trump Minacce dazi inaccettabili
Il recente scambio tra la Francia e gli Stati Uniti sulla questione dei dazi evidenzia l'importanza di mantenere un dialogo aperto e rispettoso tra le nazioni. La posizione della Francia sottolinea l’impegno nel tutelare la sovranità e l’indipendenza degli Stati, in un contesto globale in continua evoluzione. In questo articolo si analizzeranno le dichiarazioni ufficiali e le implicazioni di questa disputa commerciale.
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Francia è impegnata a garantire la sovranità e l'indipendenza delle nazioni, in Europa e altrove. Questo principio guida le nostre scelte. E' alla base del nostro impegno nei confronti delle Nazioni Unite e della sua Carta. E' in questa veste che sosteniamo e continueremo a sostenere l'Ucraina e che abbiamo costruito una coalizione di persone volenterose per una pace solida e duratura, per difendere questi principi e la nostra sicurezza. E' anche per questo motivo che abbiamo deciso di unirci all'esercitazione organizzata dalla Danimarca in Groenlandia. Confermiamo questa decisione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Dazi e minacce: Trump va in all-in contro la difesa europea della Groenlandia
Leggi anche: «Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia
L’Europa alla prova di Trump: autonomia o marginalità?; Groenlandia, Trump minaccia: 'Dazi a chi non si adegua a linea Usa'; Leader europei: la Groenlandia appartiene al suo popolo; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini.
Groenlandia, Macron risponde a Trump “Minacce dazi inaccettabili” - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Francia è impegnata a garantire la sovranità e l’indipendenza delle nazioni, in Europa e ... iltempo.it
Groenlandia – Parigi, Berlino e Stoccolma contro i nuovi dazi di Trump: “Non ci faremo intimidire” - Le nuove minacce di dazi annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione alla Groenlandia aprono un nuovo fronte di tensione ... ilfattoquotidiano.it
Groenlandia, l’Europa risponde a Trump: truppe alleate nell’Artico - Hanno toccato terra quasi in contemporanea nel Circolo polare artico le truppe danesi e un piccolo contingente francese. pupia.tv
Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza
#Trump minaccia #dazi sui Paesi contrari alla linea #USA sulla #Groenlandia Il presidente USA apre alla possibilità di usare le tariffe doganali come leva politica contro gli Stati che non sostengono la posizione di Washington sulla Groenlandia. #Macron #Mel x.com
La Francia si unirà alla “resistenza artica” in Groenlandia. Durante il suo discorso alle forze armate a Istres, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’adesione al piano dell’Unione europea “Arctic Endurance”. Già nelle scorse ore, l’Eliseo ave - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.