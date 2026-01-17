Groenlandia la mossa estrema di Trump | Chi non sta con me

L'articolo analizza l'episodio recente riguardante la Groenlandia, con l'interesse internazionale rivolto alle strategie e alle dichiarazioni di Donald Trump. Mentre l'attenzione si concentra sulla presenza di rappresentanti tedeschi sull'isola artica, si evidenziano le implicazioni geopolitiche di questa mossa e le tensioni emergenti tra le nazioni coinvolte in un contesto di dispute e interessi strategici.

I tedeschi sono atterrati sull’isola artica come i bobby di Londra, disarmati, pure di manganello e fischietto. Le premesse della barzelletta di Guido Crosetto – «Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità in Groenlandia? Sembra l’inizio di una barzelletta», ha detto il ministro della Difesa – si fanno ancora più spassose: ci sono 15 francesi, due svedesi, due norvegesi, un belga, uno o due sloveni (ieri anche Lubiana ha informato che manderà militari sull’isola) e 13 tedeschi con un binocolo. Tutti riuniti sotto il tetto del progetto “Artic Sentry”, sentinella artica (senz’armi): una missione coordinata dal Comando artico dell’esercito danese alla periferia di Nuuk il cui obiettivo è esplorare le possibilità di organizzare una grande esercitazione congiunta in Groenlandia, ancora non formalmente definita come esercitazione Nato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

