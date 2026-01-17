Groenlandia la linea rossa dell’Artico

La Groenlandia, tra influenze statunitensi e la tutela danese, ha deciso di mantenere la propria autonomia politica. In un contesto di crescente tensione geopolitica nell’Artico, Nuuk ha scelto di preservare la continuità istituzionale, riflettendo un equilibrio delicato tra interessi esterni e sovranità locale. Questa decisione evidenzia l'importanza strategica della regione e le sfide che essa affronta nel contesto internazionale.

Tra le pressioni statunitensi e l'ombrello danese, Nuuk sceglie la continuità. Una scelta che pesa più delle parole Nel pieno di una fase di crescente tensione geopolitica nell'Artico, la Groenlandia ha compiuto una scelta politica chiara. Il primo ministro Jens-Frederik Nielsen ha ribadito a Copenaghen che, di fronte a un'alternativa secca tra Stati Uniti e Danimarca, Nuuk sceglie la seconda. Non è una dichiarazione di circostanza, ma un messaggio indirizzato a Washington e, indirettamente, agli alleati della NATO. L'Artico come nuovo fronte strategico. La Groenlandia è tornata al centro del confronto tra grandi potenze non per ragioni identitarie, ma strategiche.

