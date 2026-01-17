groenlandia in migliaia protestano a copenaghen contro trump

A Copenaghen, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione di protesta contro le politiche di Donald Trump riguardo alla Groenlandia. L'evento riflette il timore e le preoccupazioni di una parte della popolazione danese riguardo alle possibili implicazioni di un intervento esterno sulla regione. La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche e delle discussioni sulla sovranità e le risorse della Groenlandia.

Diverse migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro Donald Trump e le sue mire sulla Groenlandia. I manifestanti, muniti di bandiere groenlandesi e danesi, hanno formato una marea rossa e bianca scandendo il nome della Groenlandia in groenlandese: «Kalaallit Nunaat!». Hanno sventolato cartelli con scritte come Make america go away, una parodia dello slogan Maga ( Make America great again ), o «Gli Stati Uniti hanno già abbastanza ghiaccio». Altre manifestazioni sono previste nel Paese scandinavo ad Aarhus (Centro), Aalborg (Nord) e Odense (Sud), su iniziativa di diverse organizzazioni groenlandesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

