Groenlandia | a Copenaghen in migliaia protestano contro Trump

A Copenaghen, migliaia di persone si sono radunate per esprimere il proprio dissenso nei confronti di Donald Trump e delle sue proposte riguardanti la Groenlandia. La manifestazione ha anche rappresentato un gesto di solidarietà nei confronti della popolazione groenlandese, sottolineando l’importanza dell’autonomia e del rispetto delle decisioni locali. L’evento si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali legate alla regione e alle sue potenzialità strategiche.

