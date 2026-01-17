Grifone, mercato fermo. La testa è al Montevarchi.

Il mercato del Grifone resta fermo, senza nuove operazioni in vista. Il direttore generale Filippo Vetrini conferma l’assenza di novità durante la finestra invernale di trasferimenti. La squadra si concentra ora sulla preparazione in vista delle prossime gare, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio e affrontare la fase cruciale della stagione. La testa è già al match con il Montevarchi, punto di riferimento per il proseguo del campionato.

CALCIO "Nessuna novità dal mercato". Il direttore generale Filippo Vetrini commenta così la "finestra" invernale di trasferimento dei giocatori. Stamani in programma la rifinitura dei biancorossi di mister Indiani, che dovrebbe recuperare il difensore Gonnelli, in vista della trasferta di domani che vede il Grosseto impegnato sul terreno dello stadio "Brilli Peri". Il match di domani contro il Montevarchi può essere considerato uno dei pochi "veri" derby che meritano questa definizione nella storia del Grifone. A parte questo aspetto la partita contro l’undici rossoblù di mister Marmorini rappresenta un appuntamento importante al quale Marzierli e compagni devono rispondere "presente" perché è indispensabile che i biancorossi tengano a debita distanza le inseguitrici Seravezza e Tau Altopascio le quali, pare, non abbiano alcuna intenzione di mollare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

